Las oscuras predicciones que el 'Nostradamus bosnio' revelará a la humanidad en los próximos años

El vidente afirma haber visto a la Virgen María Gran preocupación en la NASA por este presagio de Nostradamus para 2023

Ivan Dragičević es un conocido vidente de Bosnia y Herzegovina popularizado tras haber sido testigo de varias apariciones de la Virgen María, en uno de los hechos más intrigantes de la historia del cristianismo.

Se trata de las conocidas apariciones marianas de Medjugorje donde un grupo de jóvenes habrían visto a la Virgen y habrían recibido 10 secretos sobre el futuro de la humanidad. Los secretos permanecen ocultos por los que se deduce aún no han sucedido.

Según el vidente, tras conocer esos secretos se sintió así: "Tengo confianza y no tengo miedo, porque sé quién me guía y, por lo tanto, no tengo miedo a la muerte. La gente de nuestra parroquia, y todas las personas, deberían sentirse así”.

Estas palabras dan a entender que las revelaciones no son nada halagüeñas para el futuro de la humanidad pese a que su fen Dios le ayude a llevarlo con más calma. ¿Cuándo sabremos esta confesión? Ivan es claro.

Una ilustración de una catástrofe | Sport

Las profecías se encuentran en un pergamino que, en principio, posee unas características especiales que hacen que cada persona que lo lea vea algo diferente. De momento este manuscrito habría sido visto por los videntes y poco más.

Los diez secretos se darán a conocer al mundo entero tres días antes de que ocurran por el padre franciscano Petar Ljubičić, a quien Mirjana Dragičević, otra de las videntes que conoce esos secretos, informará diez días antes.

Uno de los secretos será una señal permanente y visible en la colina de las apariciones.