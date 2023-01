El origen de la relación entre Irene Montero y Pablo Iglesias, al detalle

Los políticos se conocieron mientras ambos formaban parte de las Juventudes Comunistas La relación comenzó en 2015, y ahora lo cuenta todo Irene Montero en una entrevista muy íntima

Irene Montero, ministra de Igualdad y una de las integrantes del actual Gobierno de España más polémicas, se ha abierto en canal en su entrevista más íntima, concedida a David Andújar para Huffington Post. En esta conversación, uno de los temas más interesantes para el lector es aquel que aborda el origen de su relación con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Unidas Podemos.

La política asegura que conoció a Pablo Iglesias "porque él había militado en Juventudes Comunistas y yo también era militantes. Teníamos amigos en común, como Rafa Mayoral. Había mucha gente que por edad y tiempo de militancia había coincidido". Eso sí, en un principio, coincidían pero no hablaban. Además, Irene Montero confirma que la primera impresión que le dio su actual ex pareja no era buena: "no me caía especialmente bien al principio".

Fue su actividad en la creación de Unidas Podemos lo que impulsó a la pareja: "estábamos todo el día juntos, y no solo Pablo y yo, sino todos. Todo el rato había cosas que hacer, trabajábamos muchas horas juntos y nos fuimos conociendo. Fuimos amigos mucho tiempo antes de liarnos".