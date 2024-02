Esto opina María Pombo sobre 'Zorra': "Estamos muy modernos últimamente"

España ya tiene representante para Eurovisión: Nebulossa se presentará en el escenario de Mälmo Arena el próximo 11 de mayo. Actuará con la canción que lleva por título 'Zorra'. Lo cierto es que son muchas las personalidades que han querido dar su opinión sobre esta canción.

La victoria de este dúo ha dado qué hablar y es que podemos encontrar tanto detractores como fans absolutos de los artistas. Pedro Sánchez, Rayden, Leticia Sabater o David Broncano son solo algunos de los famosos que han querido dar su opinión.

La influencer María Pombo, a su llegada al aeropuerto de Madrid después de disfrutar de unos días en Disneyland junto a su familia, era cazada por las cámaras de Europa Press para preguntarle por el tema de Nebulossa: 'Zorra'.

La creadora de contenido reconocía ante las cámaras no haber escuchado nada del tema. Pero, al ser preguntada sobre utilizar la palabra 'Zorra', la madrileña contestaba: "Ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, ósea que no me sorprende nada".

Angy Fernández, quien también se ha presentado al Benidorm Fest 2024 con su tema Sé quien soy, se ha querido decir algo sobre las declaraciones de la influencer y ha respondido con gracia: "Estamos muy modernosssss jajaj", escribía.

María García de Jaime y su marido Tomás Páramo, amigos de la influencer, también han dado su opinión. "Es un poco llamativo que vayamos a Eurovisión con una canción que se llama así, pero quizá tenga que escuchar la canción entera para juzgarla", confesaba Páramo.