De OnlyFans a internarse en un convento: Así le ha cambiado la vida a esta modelo

Cada vez son más las personas que se incorporan a OnlyFans para sacarse un sobresueldo o para dedicarse a ello plenamente. Son varios los rostros conocidos que se unen a la plataforma, entre ellos futbolistas, modelos, actores...

Emy Buono se hizo viral hace unos meses tras celebrar la victoria del Napoli en lencería. La modelo italiana ha decidido cerrar su perfil de OnlyFans tras sufrir graves consecuencias al difundirse sus vídeos privados, sin haber dado su consentimiento: "El contenido de pago que publiqué se hizo viral, todo el mundo lo vio, incluso los padres de mi pareja".

Buono ha criticado la privacidad de la plataforma: "No es segura, no me protegió (...) Hice estos vídeos con ánimo de lucro y fui egoísta, no pensé en nadie, ni en familia ni en mis seres queridos".

La modelo italiana ha asegurado que no está bien y que ha sufrido una fuerte depresión: "Hui de mi país, caí en depresión, estuve encerrada en casa dos meses, tomé antidepresivos e incluso pensé en el suicidio". Además ha explicado que no tiene relación con su padre ni con su tío, solamente con su madre: "Nunca ha aceptado mis decisiones, pero nunca me ha dejado sola".

Emy Buono lamenta lo ocurrido, ya que piensa que en Italia no volverá a encontrar trabajo: "Siempre me etiquetarán por lo que he hecho". Para intentar arreglar su vida ha decidido internarse en un convento: "No quiero convertirme en santa, eso está claro, pero quiero alejarme de la gente que me juzga. Me encuentro con gente por la calle, me dicen cosas groseras aunque esté con mi madre. Quiero entrar en un convento para encontrar un poco de paz y bienestar".