Omar Montes confirma la razón por la que todavía no ha viajado al espacio

El cantante asegura que la pandemia le trastocó el plan de ir al espacio con Jeff Bezos "He intentado ser astronauta con Jeff Bezos"

¿Sabías que Omar Montes iba a viajar al espacio, y que la pandemia le trastocó este plan tan ambicioso? Fue el propio artista el encargado de contarlo en una entrevista para El Mundo concedida hace algún tiempo en la que aseguró que "el dueño de Amazon quiere que sea uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial. Me escribió un privado por Instagram porque tenía en su playlist mi canción La Rubia. Me lo propuso y acepté. En un par de años vamos a establecer contacto con seres de otros planetas".

Pero este viaje al espacio exterior sigue sin producirse, y ahora revela cuál es la razón que existe detrás de este retraso: "he intentado ser astronauta con Jeff Bezos, pero por la pandemia y todo esto me han cancelado el plan. Me dieron el Telegram de Jezz Bezos y mantuvimos una conversación en inglés. Luego por el tema de la pandemia, él siguió a lo suyo, yo seguí a lo mío y al final, pues nada".

Sorprende el motivo, dado que las palabras en las que confirma la intención de viajar al espacio las pronunció en agosto de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a ser controlada gracias a las vacunas. ¿Hay otra razón detrás de este desplante de Jeff Bezos?