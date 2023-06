Omar Montes acaba en el hospital tras su combate en la Famma League

El pasado viernes se celebró la primera edición de la Famma League El artista se midió contra Torete

El pasado viernes se celebró la primera edición de la Famma League, una competición de artes marciales mixtas y boxeo entre influencers, streamers y tiktokers de España. La competición se celebró en la Cubierta de Leganés y fue presentada por Hamza Zaidi y Ceciarmy, además de la presentadora de DAZN, Laura Fernández.

En el campeonato, varios famosos se pusieron entre las cuerdas y lucharon para hacerse con la victoria. Entre las batallas más destacadas estaban el de Dakota y Fani Carbajo; y el de Omar Montes y Torete. Estos últimos protagonizaron el combate estelar, que cerraba el evento.

El artista subió por todo lo alto al ring, y es que entró con Yung Beef cantando a su lado. Durante toda la pelea, el ganador de 'Supervivientes 2019' llevaba el control de la batalla, y, aunque el creador de contenido iba aguantando, el madrileño derrotó a su rival en tres asaltos.

Una vez elegido Omar Montes como el ganador, ambos hablaron sobre la batalla y sus sensaciones: "Ha sido un combate duro, en el primer asalto me ha entrado un golpe y me ha reventado el tímpano", comentó Torete. Además, aseguró que el artista "es un pedazo de boxeador".

Omar explicó que se hizo daño en la mano: "Tienes una cabeza peor que un melón. Del primer jab que te he dado, me he partido la mano y he terminado la pelea ahí como he podido. Te lo juro que tengo un dolor... Espero que me acompañes al hospital".

Y no quedó todo ahí, sino, que el cantante ha detallado en redes sociales el diagnóstico: "Hola familia. Dos noticias. La primera es que en el primer asalto me rompí la mano (…) La otra es que hemos ganado".

Gracias a todos los k os habéis preocupado por mi 6 semanas tengo k estar con la escayola de momento creen k no tengo k operarme pero no lo descartan… igualmente hice todo lo posible por k no se me notará mal y nunca me rendí con eso estoy contento, pronto más noticias pic.twitter.com/F4g9kNoVHn — Omar Montes (@omarmontesSr) June 3, 2023

Además, dio las gracias a sus seguidores y añadió más información: "6 semanas tengo k estar con la escayola de momento creen k no tengo k operarme pero no lo descartan… igualmente hice todo lo posible por k no se me notará mal y nunca me rendí con eso estoy contento, pronto más noticias".