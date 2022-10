Olga Moreno aclara su futuro con Antonio David Flores

La sevillana ha comenzado una nueva vida sin Antonio David "En mi cabeza no entraba el pensar en hombres"

Olga Moreno tiene muy claro cuál es su futuro a partir de ahora: uno en el que no entra Antonio David Flores por mucho que se haya rumoreado con idas y venidas. Ha transcurrido un año desde su ruptura, y más de doce desde que se dieran el sí quiero. Suficiente para que la sevillana haya vuelto a comenzar su vida, en esta ocasión, sin el ex de Rocío Carrasco a su lado.

No obstante, Olga Moreno ha conocido a Agustín Etienne, representante de artista y ex de Arancha de Benito. Así lo ha revelado la protagonista en unas declaraciones con las que dice adiós a su pasado: "en mi cabeza no entraba el pensar en hombres. No estaba muy por la labor, la verdad. Lo había pasado tan mal...", expone en la revista Semana. Si bien no ha firmado el divorcio con Antonio David Flores, fue ella la encargada de comenzar con la separación: "tras ello, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas... Le dije que me concediese una cita a solas".

Así comenzó una relación con Agustín Etienne que aún perdura a día de hoy, un noviazgo que no ha confirmado hasta ahora, dado que en agosto rechazó tener pareja: "eso es mentira, estoy harta de que me inventen novios. Ya me da igual lo que digan, porque es más de lo mismo", dijo en aquel entonces para la revista Hola.