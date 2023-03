Nuria Tomás, ex novia de Piqué, se pronuncia sobre la mediática ruptura con Shakira

La intérprete ha contestado a algunas preguntas en un acto celebrado en Madrid Esta es la primera vez que la joven habla sobre la polémica separación

La ruptura de Shakira y Piqué continúa llenando los titulares de muchos medios de comunicación e incluso ha llegado al panorama internacional. Muchísimos famosos e influencers han dado su opinión acerca del asunto y las recientes canciones que hablan sobre ello no han hecho más que avivar la polémica.

Tras meses de silencio, Nuria Tomás, la ex de piqué, ha decido hablar sobre el asunto y compartir su perspectiva acerca de lo sucedido. Uno de los medios presentes en un evento madrileño al que acudió la joven le preguntó si apoya a Piqué o a Shakira. Ante esta cuestión, la actriz declaró que no quiere opinar porque no ha indagado en el asunto y afirma que le desea "lo mejor a él y a todo el mundo".

Además, también le preguntaron si había escuchado la famosa sesión de Bizarrap y Shakira, que no ha dejado de sonar en nuestro país desde que se lanzó al público. Nuria Tomás fue muy clara al respecto: "¿Cómo no? La ponen en todos lados". En este sentido, no ha querido hablar sobre si le gusta o si está de acuerdo con la perspectiva de Shakira en cuanto a la ruptura.