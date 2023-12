Nuevos detalles de la huida de Juan Ortega, el torero que canceló su boda en el último momento

Juan del Val, que acudió a la boda como invitado, asegura que "solo saben la verdad dos personas"

Poco se sabe de forma oficial acerca de la cancelación de la boda del torero Juan Ortega y su pareja hasta entonces, Carmen Otte. Lo poco que hemos podido conocer se lo tenemos que agradecer a Juan del Val, colaborador de La Roca y pareja de Nuria Roca. Él era uno de los invitados a la ceremonia y estaba en Andalucía cuando ocurrió la inesperada 'estampida'.

Juan del Val, tras hablar el fin de semana para La Roca, ha concedido unas palabras a los periodistas de Europa Press que le esperaban en plena calle: "es un tema en el que solo pueden hablar dos personas: Juan Ortega y Carmen Otte". El rostro televisivo no niega que le haya sorprendido la cancelación: "entiendo que no ha tenido que ser una decisión fácil para él", pero considera que tan solo él y Carmen Otte son los poseedores de la verdad.

"Somos amigos y he hablado con Juan. Lo único que puedo decir es que es una situación difícil", asegura Juan del Val sin querer entrar en detalle acerca de esa conversación que habría mantenido con el torero.

Tampoco es conocedor de una posible bronca en la pareja que dinamitase el matrimonio antes de celebrarse: "no tengo la más mínima idea, pero es un asunto que no sé yo, ni tú, ni nadie. La gente se inventa cosas y ya está". Una actitud loable para un amigo fiel que no quiere contar nada que no digan los auténticos protagonistas de la noticia.