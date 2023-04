Este es el nuevo proyecto de Serena Williams con el que podrá conseguir una gran fortuna

Con esta venta, la extenista podría obtener más de diez millones de dólares La norteamericana es la única deportista que se incluye en la lista de las 100 mujeres más ricas del mundo

Serena Williams se despidió del tenis en septiembre del año pasado. La norteamericana es la única deportista que se incluye en la lista de las 100 mujeres más ricas del mundo, y es que tiene nada más y nada menos, que una fortuna de 260 millones de dólares, según 'Forbes'.

Ahora, el portal 'Page Six' ha asegurado que la exjugadora de tenis tiene un nuevo proyecto entre manos: publicar un libro de memorias. Serena podría aumentar su fortuna, ya que esta venta podría superar los diez millones de dólares. "Williams está vendiendo sus memorias a través de Suzanne Gluck y hay acuerdos de ocho cifras sobre la mesa", ha contado una fuente.

Williams publicó en 2009 el libro 'My Life: Queen of the Court', y desde aquel año, la extenista ha vivido muchos acontecimientos más: logros profesionales, su complicado embarazo, su matrimonio con Alexis Ohanian o su retirada del tenis, entre otros más.

Además, hace poco, Serena anunció la creación de su productora de contenidos audiovisuales '926 Productions', dedicada al ámito deportivo, y destacando el papel de las mujeres pioneras en varios deportes. El proyecto 'Copa 71' es el primero que se lanzará, y explicará la historia del primer campeonato mundial de fútbol femenino en 1971.