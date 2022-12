El nuevo negocio de Rafa Nadal con el que pretende revolucionar el sector hotelero

El mallorquí se lanza al negocio hotelero en alianza con Meliá Ambas partes han creado la marca Zel, y en 2023 abrirán su primer hotel

Rafael Nadal se lanza a la aventura con Zel, la nueva marca de hoteles que echará a andar en 2023 con la apertura de un primer establecimiento en la isla de Mallorca. Lo más interesante no es la ubicación de dicho hotel, que aún no ha transcendido; sin duda alguna, lo que más ha captado la atención de los inversores y de sus competidores es que el tenista se ha aliado con Meliá para emprender con éxito.

Gabriel Escarrer, CEO de Melia, ha confirmado que sus planes pasan por abrir hoteles Zel de cuatro estrellas superior en los cinco continentes: en total, más de 20 establecimientos hoteleros en los próximos cinco años, y sobre todo, "en aquellos lugares que estén relacionados con la esencia mediterránea".

En la presentación del proyecto, Rafael Nadal ha confirmado que "me hace muchísima ilusión. La confirmación en él [la marca Zel] es total. Entro en el negocio hotelero con la ilusión de tener éxito, soy una persona que siempre me he esforzado para que las cosas salgan adelante".

Por ahora, el plan pasa por abrir un 80% de hoteles en zonas turísticas, y el resto hacerlo en zonas urbanas. Es decir, tener una marca puramente vacacional, pero no restringida a este tipo de localizaciones. Madrid, Nueva York, París y Londres serán algunas de las primeras ciudades en recibir hoteles Zel.