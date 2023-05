El nuevo mensaje de Ana Obregón tras semanas en silencio: "Lo siento mucho"

Ana Obregón ha estado presente desde la distancia en la rueda de prensa de Mask Singer Ha enviado un mensaje desde Miami, donde sigue cuidando a su nieta

Uno de los estrenos televisivos más esperados de la temporada es la nueva edición de Mask Singer, la cual lleva meses guardada en un cajón esperando fecha. Antena 3 por fin ha confirmado que este miércoles 10 de mayo de 2023 a las 22.45 se estrena Mask Singer, pero antes, la cadena ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a la que también ha asistido Ana Obregón, investigadora del programa y uno de los personajes públicos que más ha dado de qué hablar en los últimos meses.

Las últimas palabras de Ana Obregón en la presentación de Mask Singer

Dado que Ana Obregón se encuentra en Miami cuidando a su nieta recién nacida, su presencia en el citado evento ha sido online: "siento mucho no poder estar con todos vosotros en la presentación de la tercera temporada de Mask Singer, que sin duda va a ser uno de los programas mas espectaculares de la televisión, que os va a sorprender.

Para mí ha sido un honor ser investigadora, no lo he hecho tan mal, bueno ya veremos". Esta es la única referencia que ha hecho a la razón por la que no ha acudido a la rueda de prensa presencial.

Evidentemente, Ana no puede volver a España hasta que la situación de su nieta, Ana Sandra, se regularice en nuestro país. También prefiere mantenerse alejada por despistar a los medios de comunicación y evitar las cámaras constantemente. De esta forma, Ana Obregón sigue sin fecha de regreso a España.