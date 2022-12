Así es el nuevo look de Alcaraz con el que estrena las Navidades

El tenista ha vivido un gran año en el terreno profesional Carlos Alcaraz, a sus 19 años, ha sido el número 1 más joven de la historia

Carlos Alcaraz terminará 2022 tras vivir su mejor año a título profesional. No obstante, ha demostrado como tenista que tiene mucho qué ofrecer al convertirse en el número 1 más joven de la historia al conquistar su primer título de Grand Slam en el US Open del pasado mes de septiembre: "es una completa locura para mi. No pensé nunca que iba a lograr algo así siendo tan joven", admitió en declaraciones a los medios de comunicación.

Evidentemente, la Navidad se la ha tomado de descanso, y lo ha hecho con un nuevo cambio de look que no ha pasado desapercibido para sus miles de fans. Al ser una persona muy apegada a su familia, son varias las ocasiones en las que ha admitido sentirse solo en algunos eventos. Eso sí, seguro que comparte con sus seres queridos la cena de Nochebuena.

Volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo ha sido este cambio físico? Además de un peinado moderno y acorde a su edad, el joven se ha tatuado. Carlos Alcaraz ha compartido una fotografía en un estudio de tatuajes de El Palmar (Murcia) siendo imposible saber cuál es esa obra pictórica que cubre su piel. ¿Las pistas? Emoticonos como un cerebro, un corazón, dos huevos y tres letras 'C'.