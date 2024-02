La nueva imagen de La Pelopony que te dejará de piedra

La Pelopony es una persona realmente adicta a los cambios físicos. La cantante no deja de jugar con su propia imagen para seguir conquistando a sus miles de seguidores. Y ahora lo ha vuelto a hacer con un cambio de look que no ha pasado inadvertido: "como una niñata coreana", asegura la propia La Pelopony a través de Mtmad, plataforma digital de Mediaset.

Yolanda Gallardo, verdadero nombre de La Pelopony, viajó a Turquía hace pocos días para someterse a seis cirugías estéticas en una: dos liftings para reducir papada y pómulos, el cat-eye que tan de moda se apuesto, el brow-lift, blefaroplastia y rinoplastia. Una intervención así es tan compleja, que Yolanda casi pierde la vida.

La que fuera también concursante de Supervivientes explicó semanas atrás que lo pasó fatal tras entrar a quirófano porque le costaba respirar: 14.000 euros que se gastó en un proceso que no repetiría nunca. Sin embargo, con el paso de los días ha ido compartiendo la evolución que ha presentado su físico a través de Instagram.

El resultado le ha gustado mucho más: a pesar de estar aún hinchada, "es una fantasía, tengo la nariz mucho mas recta y respiro súper bien", ha asegurado en el canal de Mtmad. Además, se muestra encantada: "cuando me deshinche voy a quedar como una niñata coreana. Yo me veo y siento como si tuviera 16 años".