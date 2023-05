La nueva ilusión de Christofer Guzmán

Hace unos meses se conoció que Christofer y Fani cortaron su relación La pareja se casó hace menos de un año

Fani Carbajo y Christofer Guzmán saltaron a la fama en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', que se emitió en 2020. Su experiencia en el concurso no fue muy buena, ya que la chica puso los cuernos a su pareja, y él decidió cortar la relación.

Unos meses después, volvieron a darse otra oportunidad, y entre idas y venidas, se casaron hace menos de un año. Hace unos meses se conoció que la pareja había roto definitivamente, y que Fani estaba saliendo con otro chico: Fran Benito.

Ahora, Christofer ha anunciado en el video podcast 'En todas las salsas' de Laura Fe, que ha encontrado el amor en una nueva persona, y que la conoció a finales de febrero: "Fue en la noche en una discoteca a finales de febrero o así (…) Nos conocimos porque trabajamos en la misma sala los dos, pero ella no se dedica al cien por cien a ello".

A pesar de que no ha querido desvelar su identidad, ha explicado que no es famosa: "No es mundo Isla de las tentaciones, no tiene nada que ver". Además, ha explicado que es seis años menor que él y que es profesora de infantil.