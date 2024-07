Nueva demanda de Nacho Palau contra Miguel Bosé

Cuando parecía que el conflicto entre Nacho Palau y Miguel Bosé por fin había finalizado, este se recrudece tal y cómo ha confirmado el formato 'TardeAR' en una conversación con el director de la revista Lecturas. El responsable de la publicación ha asegurado que Nacho Palau ha vuelto a demandar a Miguel Bosé después de que durante 2023 ambos protagonizaran una batalla en sede judicial por la custodia de sus hijos.

Nacho Palau intentó que los cuatro hijos que tienen en común con Miguel Bosé fuesen reconocidos como hermanos, recurso que fue desestimado en mayo del año pasado por el Tribunal Supremo. La sentencia hundió al que fuese concursante de 'Supervivientes', pero un año después el conflicto con el que fue su pareja durante casi 3 décadas se recrudece.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha confirmado en TardeAR que Nacho Palau volverá a sentar a Miguel Bosé en un juzgado al considerar que este no estaría cumpliendo con lo acordado en la sentencia: "no me deja ejercer como padre", asegura el afectado a la publicación.

El periodista y responsable de la revista Lecturas añade que la entrevista de Nacho Palau es especialmente dura y está cargada de resentimiento contra el padre de sus hijos. "ha presentado una demanda por incumplimeinto de medidas".