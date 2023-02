Esta es la "nueva" cara de Madonna tras su operación de estética

Madonna se ha mostrado claramente disgustada con los fotógrafos que mostraron con anterioridad sus cirugías Los fanáticos de la diva no han visto con buenos ojos esta transformación

Madonna es posiblemente una de las estrellas del siglo pasado que más éxitos sigue cosechando hoy en día. Es incombustible en su carrera en la que lleva más de 40 años cantando y que pronto se dejará ver por Barcelona en su próxima gira.

En su fotografía, Madonna se puede ver vistiendo una gorra en la que pone "Espiritualmente hambrienta" y con unas largas trenzas pelirrojas. "Mirad que guapa salgo ahora que la hinchazón de la cirugía se ha ido", comentaba la reina del pop. Además, ha criticado a los fotógrafos que mostraron fotos de su rostro cuando todavía no había pasado esa hinchazón.

Sin embargo, sus seguidores han sido críticos con el abuso evidente de la cirugía estética en su rostro, ya que está irreconocible pero se nota mucho que ha pasado por quirófano.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az