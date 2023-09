La nueva canción de Aitana, con 'guiños' a Miguel Bernardeau: es la nueva Shakira

Los fans creen que '2 extraños' esconde 'dardos envenenados' a su ex novio

El próximo 22 de septiembre de 2023, Aitana lanzará al mercado su disco más importante hasta la fecha. Un álbum con el que se aleja de su imagen ligada a Operación Triunfo para apostar por un sonido más electrónico y personal. Ha sido una época de cambios para la artista, y no solo a nivel profesional: mantiene una relación con Sebastián Yatra desde que rompiera a finales de 2022 con Miguel Bernardeau, y ha aprovechado la ocasión para escribir una canción con guiños a su ex.

Llama mucho la atención varios versos de la canción '2 extraños', tema del que ayer recibimos un breve adelanto en tiendas digitales. Las frases en cuestión son: "te conocí con diecinueve, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú".

Y este guiño no es el único: "fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú". Parece que a Aitana no le gusta llevar uno de sus tatuajes, por lo que probablemente antes o después se lo acabe eliminando con láser.

En cuanto al tema, sigue la línea de Los Ángeles, su primer single del disco Alpha que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre de 2023. El adelanto en TikTok acumula casi 70.000 likes en estos momentos y suma más de 2.000 comentarios, muchos de ellos de fans que han comprendido perfectamente los 'dardos' de Aitana a Miguel Bernardeau.