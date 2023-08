Novedades en el caso Daniel Sancho: La gran mentira que el chef contó

El chef se encuentra en la prisión Koh Samui Se van conociendo más novedades sobre el caso

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El pasado lunes, 'El Programa del Verano' consiguió hablar con Daniel, y sus declaraciones sorprendieron. "Para que te hagas una idea, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla que es Anantara (...) Lo que estoy diciendo es '¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo?' y me están diciendo 'pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento'", declaró.

Según ha desvelado 'El programa de Ana Rosa', esto sería mentira. Un reportero se dirigió al lugar para conocer los hechos, y el personal desmintió la información. Se baraja la idea de que lo hiciese para tranquilizar a su famlia, aunque se desconoce el motivo de mentir.

Aun así, todo el personal reconoció que vieron a Daniel desayunando en el hotel dos días antes de su detención, que sería cuando el joven de 29 años llegaba de tirar las bolsas con los restos del cirujano.