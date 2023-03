¡Toñi Moreno habla abiertamente de su homosexualidad!, la reina Letizia preocupada por su sobrina... Todo en las portadas de hoy

Terelu Campos reconoce a su hermano secreto: "Carmen y yo nos hicimos un test de ADN" Te avanzamos las exclusivas sobre el corazón de los famosos que encontrarás hoy en los kioskos

Una semana más, las revistas del corazón llegan con sus exclusivas más fuertes. Te resumimos que vas a encontrar en cada una de ellas.

Lecturas

Lecturas nos presenta a la pareja de Fayna Bethencourt, a quién conocimos en Gran Hermano en 2001, cuando mantenía una polémica relación con Carlos Navarro, el 'Yoyas', que se encuentra en busca y captura por la Polícia.

Ahora Fayna, nos muestra a su actual pareja Misael Montesdeoca, que afirma: "hace de verdadero padre para sus hijos".

Mientras tanto, las hermanas Campos, tienen una gran novedad en sus vidas. Terelu cuenta como conoció a su hermano secreto: "Carmen y yo nos hicimos un test de ADN. ¡Qué fuerte!".

Por último, Ana Rosa Quintana podría cambiar de domicilio: la presentadora se ha comprado una casa en el centro de Sevilla y repasamos lo mejor de la gala de los Oscars.

Diez Minutos

La revista trae a Toñi Moreno en portada hablando de su sexualidad, la presentadora de 'Plan de tarde' le ha dado las gracias a Laura Pausini, por sacarla del armario en televisión.

Hace 5 años, Pausini acudió a 'Viva la vida' y en mitad de la entrevista le preguntó: "¿A ti te gustan las mujeres, no?" En aquel momento ese comentario supuso un gran enfado para la presentadora: "temía que no me aceptasen por ser lesbiana".

Ahora Toñi lo recuerda y agradece a la cantante que le diera ese empujón:

"Sí que se sabía, era un secreto a voces. Yo no lo había contado y de repente lo sacaste tú, me sacaste del armario a empujones y te tengo que dar las gracias. Desde ese momento yo me he sentido mucho más libre a la hora de hacer entrevistas. No voy a poder cantar bien en la vida, sigo siendo lesbiana, pero ahora tengo una niña como tú".

Diez Minutos, nos explica la boda de la princesa Imán de Jordania, y tenemos a Shakira de nuevo, con sus declaraciones más potentes: "Mi canción va para las que han soportado tanta mierda como yo".

Semana

La reina Letizia está muy preocupada. Su sobrina, Carla Vigo, hija de su desaparecida hermana Erika, ha estado ingresada por un trastorno alimentario. Miguel Bosé ha vendido su casa al portero del Real Madrid, Courtouis. Ana de Armas brillante y espectacular en los Oscars y Anabel Pantoja se pronuncia tras su ruptura: "La vida es así. Ahora tengo que estar bien".

¡HOLA!

¡Hola! trae una portada clásica y elegante, digna de una familia real: la princesa Imán, hija del rey Abdalá y Rania de Jordania, se ha casado con un empresario griego Jameel Alexander Thermiótis.

Repasamos la noche de los Oscars, con un completo reportaje fotográfico y los motivos de la ruptura de Carla Barber: "No hay terceras personas. Él no es quien yo pensaba que era".