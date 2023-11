Noticias del corazón: Genoveva Casanova y el futuro Rey de Dinamarca, juntos... todo en las portadas de hoy

Una semana más te contamos todas las novedades en la prensa del corazón

Una semana más, como cada miércoles, llegan las portadas de las revistas del corazón con las exclusivas más interesantes. Te explicamos todas las novedades del 8 de noviembre de 2023.

Esta semana se tratan varios temas: Genoveva Casanova y el futuro Rey de Dinamarca, Federico, han estado juntos en Madrid; Gustavo, el que fue chófer de María Teresa Campos ha declarado tras ser expulsado de 'GH VIP 8' y ha hablado sobre la expresentadora de televisión; nueva pareja entre Dani Martínez y la actriz Irene Arcos.

Lecturas

La portada de la revista abre con Genoveva Casanova y el futuro Rey de Dinamarca, Federico, juntos en Madrid. La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha desmentido las informaciones y ha anunciado que tomará acciones legales en caso de que estas no sean modificadas.

Además, el magacín habla sobre el recibimiento de Federico de Dinamarca y su actual mujer, Mary Donaldsonz, a Letizia en Copenhague. Los anfitriones le están enseñando los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Semana

'Semana' abre con las declaraciones de Gustavo, el que fue chófer de María Teresa Campos, tras ser expulsado de 'GH VIP 8'. El exconcursante ha hablado sobre su relación con Carmen y Terelu: "Me siento más unido a ellas que nunca". También sobre Edmundo, a quien no ha dudado en criticar: "Se aprovechó de Teresa. Si hubiera seguido en TV no la habría dejado".

Además, la revista trata dos exclusivas más: Carmen Janeiro y Carmen Bazán "juntas en el dolor" visitando la tumba de Humberto Janeiro, y la pareja sorpresa de Dani Martínez e Irene Arcos.

¡Hola!

En la portada se ve a "Letizia reina en Europa" vistiendo las joyas más deslumbrantes de la familia y el espectacular desfile de elegancia junto a la princesa Mary de Dinamarca.

Además, hablan sobre los planes y preocupaciones de la reina Sofía, que está a punto de cumplir 85 años. No solamente eso, y es que también explican su relación con sus hijos y exyernos, además del reparto de joyas y vestidos.

Diez Minutos

La revista abre con el álbum de la luna de miel en Kenia de Isa y Asraf tras su boda celebrada el pasado viernes 13 de octubre. También tratan la noticia de Cándido Conde-Pumpido: "El ex de Lara Dibildos, en libertad sin cargos".

No solamente eso, y es que Victoria Federica, hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, está alejada de su familia, e Irene Urdangarin se saca el carné de conducir en Madrid.