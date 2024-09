Su nombre es Emily Armstrong y es el futuro de Linkin Park

Linkin Park es a día de hoy una de las bandas más conocidas e influyentes del conocido como rock alternativo. Un grupo que se vio golpeado por la tragedia cuando Chester Bennington, su vocalista, perdiera la vida trágicamente en 2017. Sin embargo, el tiempo pasa y ahora la banda ha confirmado quién es su nueva vocalista, Emily Armstrong, que acompañará con su voz a Mike Shinoda.

La incorporación de Emily Armstrong como vocalista de Linkin Park marca una nueva etapa para el grupo, un renacer con el que la banda seguirá ofreciendo una mezcla de lo clásico y lo contemporáneo. Ahora bien, ¿quién es Emily Armstrong y de dónde ha salido?

Todo lo que sabemos de Emily Armstrong

Armstrong, nacida en Los Ángeles en 1986, es muy conocida en la industria musical por su potente voz y su energía inagotable sobre el escenario. Desde sus inicios con Dead Sara, se ha consolidado como una fuerza en la música alternativa.

Su estilo vocal, crudo y lleno de pasión, ha sido elogiado por su autenticidad, y ahora lidera una nueva era para Linkin Park con el sencillo "The Emptiness Machine", parte de su próximo álbum From Zero.

Ahora, Linkin Park se enfrentará al reto de hacer una gira mundial con paradas en las principales ciudades del mundo. Un evento masivo que demostrará que el grupo puede seguir teniendo éxito sin su voz más reconocible, Chester Bennington.