Una noche con David Beckham

Si existe un match perfecto, ese es el que ha hecho la prestigiosa marca británica de audio, Bowers & Wilkins con David Beckham. Elegancia, perfección y perseverancia: tres pilares que unen al exgaláctico con una de las marcas de altavoces y sistemas de sonido más premium del mercado.

Al oeste de Londres, en una de las salas más exclusivas de la ciudad, se vivió una de esas noches que prometía ser memorable, y que no defraudó a ninguno de los 180 invitados.

La presentadora, DJ de radio y escritora inglesa, Lauren Laverne, entrevistó a David Beckham acerca de su pasión por la música, desde los Doobie Brothers, uno de los grupos favoritos de su padre, hasta los conciertos de Taylor Swift a los que acompaña a su hija Harper de 13 años.

Lauren Laverne entrevistó a David Beckham acera su conexión con la música / Bowers & Wilkins

La superestrella mostró su faceta más personal explicando emotivas anécdotas: “Recuerdo que cada domingo por la tarde mi padre se sentaba en el suelo frente a su equipo de sonido y escuchaba a ELO, The Doobie Brothers, Michael McDonald... Esos eran momentos realmente especiales. 40 años después, sigo escuchando el mismo álbum que solía escuchar con mi padre”.

Beckham reconoce que fue su padre quien le inculcó el amor por la música y también por el Manchester United, de quien era un gran fan. “Era el único club en el que siempre quise jugar. Aunque soy un chico del East End, el United era parte de mi vida porque mi padre era un gran aficionado y yo crecí siéndolo también”.

MANCHESTER EN LOS 90: UN EPICENTRO MUSICAL

Beckham debutó en 1992 en el primer equipo de Alex Ferguson con tan solo 17 años, en un momento en que la ciudad era el centro del universo de la música. “Mudarme a Manchester y jugar para en el United, fue muy especial. Pero estar en Manchester en los 90 fue lo mejor. Era lo mejor. Estaban pasando y cambiando tantas cosas. Y la escena musical era increíble. Teníamos The Haçienda, Oasis, Stone Roses, Primal Scream, Happy Mondays... Fue una época especial”.

La música ha acompañado a Beckham en toda su carrera profesional, no solo como fuente de inspiración sino como una forma de relajación. Él mismo explica que usaba su Walkman para escuchar música antes de los partidos. Cuando jugaba en el Madrid le gustaba escuchar a Marc Anthony, de quien, por cierto, es íntimo amigo.

WHITNEY HOUSTON, LAS SPICE GIRLS Y DOLLY PARTON

La música sigue siendo crucial en su día a día; "Victoria y yo entrenamos juntos en el gimnasio cada mañana y casi siempre elijo yo la música, hasta que ella la cambia y se tuerce un poco. El otro día estaba levantando pesas y me puso Whitney Houston..." comentó David entre risas.

Beckham insistió en la importancia de la música en el entorno familiar: “En casa siempre estamos cenando juntos a las seis en punto, los móviles están prohibidos, y es el momento de escuchar buena música y disfrutar en familia”.

Para ilustrar los buenos ratos en familia, el exfutbolista inglés hizo referencia a la famosa escena que aparece en el documental estrenado sobre su vida junto a su mujer bailando al ritmo de ‘Islands in the stream’ de Dolly Parton y Kenny Rogers. “Quiero que mis hijos tengan los mismos buenos recuerdos de sus padres que yo tengo de los míos”.

Si hay alguna canción realmente importante en la vida de los Beckham es ‘The way you look tonight’ de Elton John. Esta canción tenía que sonar en su boda, pero no pudo ser, ya que el cantante sufrió un ataque al corazón.

Para Victoria una de las más importantes y emotivas es, sin duda, ‘Mama’, canción que recientemente interpretaron las Spice Girls al completo junto con Cruz Beckham en el 50 aniversario de Victoria.

“Aunque para mí, la canción siempre será ‘You’ll be there’ porque fue el momento en el que estaba sentado en la habitación del hotel con Gary Neville viendo la tele cuando salieron las Spice Girls e inmediatamente supe que me iba a casar con la del vestido negro”, explicó el exfutbolista haciendo referencia a Victoria.

RECORD STORES: UNA TRADICIÓN FAMILIAR

El exfutbolista británico reconoce que tiene un gusto musical muy amplio que va desde R&B, Rap, hasta música clásica. “Mis gustos musicales van cambiando allá dónde voy. Si voy a Los Ángeles, escucho a Jay-Z, Biggie y si vuelvo a Manchester a Stone Roses. Voy a Francia a Midnight in Paris y en Italia, Andrea Bocelli...

Beckham también reveló su gran afición por las tiendas de discos, una pasión que ha transmitido a su hijo, Cruz, quien ha heredado su pasión por la música.

El hijo pequeño de los Beckham, que estaba entre el público durante la entrevista, lleva la música en las venas y según adelantó su padre podría lanzar próximamente su primer disco.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Hace una década, el entonces director de auriculares de Bowers & Wilkins tuvo el sueño de ver a dos grandes leyendas usando sus productos: James Bond y David Beckham. Años más tarde lanzaron la edición limitada especial 007.

La presencia de Beckham en esta velada es el broche de oro a ese sueño. El exfutbolista y actual propietario del Inter de Miami, terminó haciéndose fotos con todos los asistentes. Cuando llegó mi turno, no pude resistirme a preguntarle qué se siente teniendo al mejor del mundo en tu equipo, su rostro se iluminó por completo y exclamó sonriendo: "Messi es increíble".

Jordan Rakei actuó con un cuarteto de cuerda en Soho House / Bowers & Wilkins

Como colofón final, el músico neozelandés Jordan Rakei actuó con un cuarteto de cuerda y los asistentes, entre los cuales David y Cruz Beckham. Sin duda, una noche para recordar.