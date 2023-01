Noah Schnapp (Will en "Stranger Things) anuncia que es gay de esta manera

El actor destaca notablemente en su papel en la serie de Netflix Ha sido arropado por su familia y amigos

"Stranger Things" es una de las series más señeras de la actualidad. Tras cuatro temporadas ha logrado arrasar en todo el mundo debido a su increíble elenco. El protagonista de la historia durante buena parte de la trama es Noah Schnapp, que interpreta el papel de Will Buyers. Ahora ha anunciado que es gay de una manera muy curiosa: asegurando que no se diferencia mucho de su personaje en la serie.

"Supongo que me parezco a Will más de lo que pensaba" explicaba en un vídeo de TikTok a toda su audiencia. Lo cierto es que no está claro que su personaje sea realmente homosexual, ya que no se explica abiertamente, pero es algo que se puede ver en algunas conversaciones que mantiene con su mejor amigo en la serie, Mike.

Las redes sociales han celebrado su valentía a la hora de tomar una decisión de este tipo.

Noah Schnapp comes out as gay:



“I guess I’m more similar to Will than I thought” pic.twitter.com/Vg5swfGMTi — Pop Base (@PopBase) 5 de enero de 2023

Desafortunadamente, en los tiempos que vivimos todavía es un problema anunciar la sexualidad de uno mismo en el ámbito familiar. Por suerte, Schnapp ha tenido bastante suerte con ello: "Cuando al final le conté a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue 'lo sabemos'".