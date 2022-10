Neymar Pai desmiente la información acerca de su fiesta: "¡eso es maldad!"

El padre de Neymar organizó una fiesta tras el 5-1 de Brasil contra Túnez Desmiente que se cortase las manos con un vaso de alcohol

La prensa deportiva brasileña reveló un auténtico bombazo el pasado martes: Neymar Pai, padre de Neymar Jr, organizó esa noche una fiesta para festejar el 5-1 con el que Brasil venció a Túnez, pero esta celebración terminó en pesadilla: costillas rotas y mano cortada. Según informó el diario Metrópoles, el hombre cayó por las escaleras mientras sujetaba una copa en la mano, de ahí las heridas de diversas consideración.

Pero Neymar Pai, sin negar que haya celebrado una fiesta en casa, sí quiso desmentir que el accidente fuera tan grave como suena: "sí, tuve un percance, ¿pero decir que me corté las manos con un vaso de alcohol? ¡Eso es maldad! Ay, prensa brasileña...".

Sin estar visiblemente enfadado, el padre de Neymar Jr si que se encuentra molesto por las palabras que los periodistas brasileños han escrito de él. No obstante, leer un relato de los hechos completamente diferente al ocurrido no debe sentar nada bien. El hombre tampoco ha negado haber sido trasladado al Hospital, pero si ha sacado tiempo para explicar cómo se encuentra, es de suponer que su estado no reviste gravedad, y que todo quedó en un pequeño susto.