¿Cómo es Neymar cuando juega al póker y cuáles son sus mejores estrategias? Sus rivales lo cuentan todo

El delantero estuvo presente en el European Poker Tour París Varios jugadores de póker revelan cómo es el brasileño jugando a las cartas

Neymar Jr sigue sorprendido a todos sus seguidores, sumándose ahora al mundo del póker. ¿Y si este deporte de cartas es su futuro una vez termine su carrera como futbolista profesional? De esta forma, el brasileño se presentó como jugador debut de póker en la Serie Mundial de Las Vegas, y tras ser analizado por varios jugadores, podemos sacar en claro cuáles son sus secretos mejor escondidos.

Los secretos de Neymar jugando al póker

Thomas Eychenne, jugador profesional de Póker, describe a Neymar como una persona que "no va a hablar mucho ni es abierto. Me pareció más bien introvertido". En esta línea definió al brasileño Alexandre Réard en una entrevista con RMC Sport: "se puede decir que es una persona tímida en su apariencia. Es decir, intenta que no se le vea mucho. Es un poco como una estrella del rock que intenta pasar desapercibido".

En cuanto a su forma de jugar, creen que es "sólido y competente", por lo que le puede ir muy bien en el mundo del póker. Eso sí, aún le queda camino por recorrer si quiere llegar a los puestos más altos del ranking. ¿Le seguiremos viendo en competiciones como la Serie Mundial de póker de Las Vegas en la que acaba de participar?