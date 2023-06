Neymar declara su amor a su pareja tras una supuesta infidelidad

La pareja se ha visto marcada por idas y venidas a causa de las infidelidades del futbolista Además, están esperando un hijo

Neymar y Bruna Biancardi llevan casi dos años de relación. Hace dos meses anunciaron que iban a ser padres y se mostraron muy ilusionados tras la noticia. Aun así, la pareja se ha visto marcada por varias idas y venidas a causa de las infidelidades de Neymar.

El pasado martes se filtró que el brasileño y la influencer tienen un acuerdo firmado en el que se permite que Neymar tenga relaciones sexuales con otras mujeres. Eso sí, deberá de cumplir tres condiciones: está obligado a utilizar siempre preservativos durante sus relaciones sexuales, tiene prohibido besarse en la boca con otras mujeres, y deberá de ser discreto.

Tras filtrarse la noticia, este miércoles el futbolista ha compartido una publicación pidiendo perdón a Bruna: "Cometí un error. Me equivoqué contigo (...) Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública".

También ha añadido que quiere seguir con ella, y le ha declarado su amor: "No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS".

Estas disculpas vienen a raíz de una posible infidelidad. La semana pasada se anunció que Neymar pasó la víspera de San Valentín en Sao Paulo con la bloguera Fernanda Campos y que estuvieron 40 minutos juntos. La chica ha comentado que no sabía que tenía una relación con Bruna, además, ha asegurado que el futbolista del PSG no cumplió las condiciones del acuerdo.