Natalia Almarcha habla sobre el fin de su relación con Risto Mejide

Hace unos días se filtró que el presentador y la joven habían puesto punto y final a su romance La pareja se dio otra oportunidad, sin éxito

Hace unas semanas corrieron los rumores de que Risto Mejide y Natalia Almarcha habían puesto punto y final a su romance. Las pistas fueron muy claras, y tras estas, ambos emitieron un comunicado en el que hacían oficial su ruptura tras seis meses juntos.

Hace unos días, Abel Planelles informó que la pareja había puesto punto y final a su relación. Natalia Almarcha se habría cansado de las presuntas deslealtades del presentador, además de algunas conversaciones del publicista con otras mujeres a través de las redes sociales.

"Después de dejarlo y volver a intentarlo en la boda de Edurne, la pareja habría puesto punto final a la relación. La crisis que tuvieron al principio parece que no la han llegado a superar", aseguró el periodista. Además, añadió que la joven "habría vuelto con su pareja de toda la vida" y habría regresado a Valencia para seguir con su vida sin Risto.

Ahora Natalia ha dejado claro que no quiere saber nada más de la relación con el presentador: "Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", ha comentado en una storie de Instagram.