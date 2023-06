Nadia Jémez explica la temeraria cita que tuvo con Piqué: "Me hizo pasar vergüenza"

La influencer ha comentado la única vez que se vio con el ex del Barça Por lo que parece no fue una noche muy agradable

Nadia Jémez ha contado en un directo un auténtico bombazo sobre Gerard Piqué. La influencer explicó que se vio una vez con el ex del FC Barcelona pero que la velada no fue del todo idílica.

"No me genera confianza" decía la hija de Paco Jémez. "Una persona que deja a su mujer, se lía con una chavalita de mi edad, genera el escándalo que hubo... a mi no me genera confianza" comenzaba.

"No es una persona a la que le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás" decía sobre la noche. "Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle 'mira, no puedes entrar así en el parking'", ha relatado.

Gerard Piqué, en una imagen de archivo | KINGS LEAGUE

Una situación que hizo sentir una gran vergüenza a Nadia: "Le contestó de una manera: 'Sí, vale, genial. Cómprate un amigo'".

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

"Y yo diciendo: 'Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?' No me lo podía creer", ha comentado tapándose la cara.

¿El éxito de la cita? nulo. "Es la primera y última vez que me he visto con esta persona" sentenciaba la actual pareja de XBuyer.