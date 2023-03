Nadia Jémez cuenta como conoció a su novio xBuyer

Nadia Jémez es la hija del entrenador de fútbol Paco Jémez Javi Ruiz, conocido como xBuyer, es presidente de un club de la Kings League

Nadia Jémez es influencer y exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso', además de hija del exentrenador de fútbol del Rayo Vallecano, Paco Jémez. Actualmente está saliendo con Javi Ruiz, más conocido como xBuyer, un creador de contenido que además, es presidente de un club de la Kings League junto su hermano Eric Ruiz.

En las primeras semanas de su relación, habían vivido alejados de la opinión pública, pero en estos momentos es frecuente encontrar a uno en el contenido del otro.

Nadia Jémez visitó el programa ¡Vaya Vaina!, y en el, explicó como conoció a su novio xBuyer: "En Tiffany's", dijo la creadora de contenido. Tiffany's es una famosa discoteca de Madrid, donde ella trabajaba: "Fue en mi época que yo era residente en Tiffany's".

Después continuó con la anécdota, aunque su novio no la recuerde: "La historia está guay porque él no se acuerda". Nadia excusaba así a su novio: "A ver, porque esto creo que fue a las 5 o 6 de la mañana".

Resulta que habían echado ya a su pareja para cerrar la discoteca: "me acuerdo que lo echaron, lo echaron y yo me quedé dentro", pero no recuerda en que momento se vieron dentro: "luego no sabemos por qué al día siguiente en Instagram, teníamos una foto juntos, yo de esto tampoco me acuerdo", explica Nadia que la foto dio pie a una conversación: "te vi ayer, no lo sé, tal, pues mira... quedamos hoy y fuimos a Shoko".