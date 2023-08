Nacho Palau habla sin tapujos sobre Miguel Bosé: "Era muy celoso, enfermizo"

Nacho Palau ha vuelto ha aparecer en la pequeña pantalla para sincerarse sobre su relación con Miguel Bosé El escultor ha peleado para que sus dos hijos biológicos tengan el reconocimiento del artista como su padre

Nacho Palau ha vuelto ha aparecer en la pequeña pantalla para sincerarse sobre su relación con Miguel Bosé, despues de que perdiera el juicio por filiación contra el cantante. El escultor ha peleado para que sus dos hijos biológicos tengan el reconocimiento del artista como su padre, generando polémica en las redes sociales durante años.

"Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre y terminando por mi paso por 'Supervivientes'. Perdí mi anonimato, algo que siempre había valorado. Salí de allí enfermo, ingresé para el tratamiento, luego el proceso judicial...", comenzaba explicando en el programa de Telecinco.

Miguel Bosé había expresado anteriormente que no habían tenido una relación, por lo que tenía dos hijos y no cuatro. Nunca había hablado sobre su relación hasta que necesitó "demostrar ante el jurado que yo mantuve una relación con él, porque él la negaba. He tenido que presentar testigos, pruebas... negó en el juicio que había estado contigo tantos años".

Sin embargo, Nacho no se arrepiente de sus decisiones: "no ha habido nunca un contrato de confidencialidad, yo estaba muy feliz con él". Aunque fueron felices y dice haberse sentido amado, también confiesa que hubo infidelidades por parte de los dos.

"Había muchas broncas en casa, Miguel me fue infiel y yo a él, varias veces, aunque supongo que se está enterando ahora. Él era muy celoso, tremendo, enfermizo", confesaba el escultro, haciendo hincapié en que las infidelidades tuvieron lugar "más tarde". Finalmente, incidía en que Miguel Bosé era "muy celoso, celoso de relaciones, amistades, muy celoso en general".