La mujer de Miki Nadal, enfrentada contra la exmujer del humorista

Miki Nadal y Helena Aldea esperan el nacimiento de Ángela, su segunda hija en común después de Galatea. El humorista tenía ya otra hija, Carmen, fruto de su anterior matrimonio con Carola Escámez. Ahora, mientras aguarda la llegada de su descendiente, ha visto como las madres de sus hijas se han enfrentado a través de unos mensajes públicos.

El enfrentamiento comenzó después del vídeo que Helena Aldea compartió en su perfil de Instagram. En la publicación, se observa como Miki Nadal juega con Galatea en la playa. Acompañando el audiovisual, la pareja del comediante le dedica unas emotivas palabras, destacando su papel como padre y mandando una indirecta a Escámez.

"Te conocí haciendo de padre y madre. Por entonces me fascinaba tu esfuerzo y labor porque tu primogénita se educase con unos valores familiares y honestos. Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia, y aun así siempre has sido un caballero con la infinita prioridad de la felicidad de tu hija. Eres un padre con mayúsculas", comentaba Helena.

Seguidamente, Helena alzaba las cualidades de Miki como figura paterna: "No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero... Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno".

Tras este post, Carola Escámez se dio claramente por aludida, y emitió una respuesta a través de un comunicado, compartido en 'El Español'. "Hablan porque saben que estaré callada por respeto a una menor y juegan con esa baza. Hablan porque saben que no me defiendo, ni ataco en redes sociales y porque no necesito tener likes, ni posados robados, ni fama, ni caer mejor o peor".

También, añadía un mensaje dirigido a los lectores: "Recordad que quienes hablan públicamente y filtran (contando su versión), son quienes pasan tiempo (poco, por cierto) con mi hija mayor [Carmen]. Imaginad que oirá de esos adultos sin público, en privado, de su madre. Aterrador, para una estabilidad emocional de un menor".

Finalmente, ha hecho referencia a su exmarido, Miki Nadal: "Lo que veis en redes son migas y lo que os cuentan: por el mar corre liebres y por el monte las sardinas. No sé si me preocupa más que escriban este tipo de cosas o que se aplaudan entre ellos. Quienes hablan así, se catalogan ellos solos. La estabilidad de mi hija siempre será mi prioridad. Yo no permitiría que mi pareja hablara así, y menos en público, de un familiar de mi hija".