Muere repentinamente el actor de 'Perdidos' Brad William Henke

Las noticias sobre la muerte de Brad William han entristecido a los medios de comunicación La familia del actor no ha revelado las causas del fallecimiento

El mundo del espectáculo se levanta este fin de semana de luto tras el fallecimiento del actor Brad William Henke, reconocido actor que participó en series como ‘Perdidos’, ‘Dexter’ y ‘CSI’. A los 56 años, Brad William ha muerto en causas desconocidas. La familia del artista ha decidido mostrar silencio respecto a esta cuestión, aunque han sido ellos quienes dieron la noticia a los medios de comunicación ayer sábado 3 de diciembre.

La muerte del actor de Perdidos o Dexter ha acaecido hace varios días, aunque ha sido ayer sábado cuando la familia directa ha decidido informar a los medios como Deadline para que dieran a conocer la trágica noticia.

Aparte de las mencionadas series Henke también trabajó con David Ayer en dos ocasiones para películas como Corazones de acero y Bright. Dentro del mundo del terror se le pudo asociar a trabajos como Múltiple y Wounds donde interpretó a M. Night Shyamalan y Babak Anvari respectivamente. En la serie Orange is the New Black intervino en más de dos docenas de episodios entre 2016 y 2018.