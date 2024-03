Muere una creadora de contenido de 36 años tras un fallo médico

El infierno que ha vivido la influencer Jessica Pettway desde principios de 2023 comenzó cuando su equipo médico le diagnosticó de un cáncer. Esta semana, conocemos la muerte de la creadora de contenido a la edad de 36 años tras recibir un diagnóstico erróneo tal y como expresó su hermana, Reyni Pettway, al comunicar la pérdida a través de sus redes sociales.

Reyni Pettway escribió un emotivo mensaje que traspasó fronteras: "Hoy es mi cumpleaños y solo deseo que Dios te traiga de vuelta a esta tierra. Perdí a mi hermosa hermana mayor hace 2 días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este". A la vez, aprovechaba para pedirle a Jessica Pettway que le ayude a ser una madre ejemplar desde dónde esté.

Tal y como explicó la influencer hace varios meses, "me diagnosticaron cáncer en etapa 3. No sé por dónde empezar, pero quiero compartir con vosotros por qué he estado fuera durante tanto tiempo".

Antes de recibir el diagnóstico definitivo, Jessica Pettway acudió en varias ocasiones al hospital por un "sangrado vaginal intenso", pero allí le aseguraron que se trataba de algo normal por culpa de unos "fibromas".

A principios de 2023, una biopsia constató que en realidad padecía cáncer de cuello uterino en estado avanzado. Finalmente, no ha conseguido vencer la batalla.