Muere Cody Longo a la edad de 34 años en plena lucha contra el alcoholismo

El actor fue encontrado sin vida en su casa de Austin (Texas) Fue su mujer, Stephanie, la que avisó a las autoridades al intentar contactar sin éxito con él

El actor estadounidense Cody Longo, conocido por ser un intérprete episódico en series como Days of Our Lives, Bring It On: Fight to the Finish o Nashville, ha muerto a la edad de 34 años tras ser encontrado sin vida en su vivienda de Austin (Texas). La noticia ha sido confirmada por su representante, Alex Gittleson, en palabras a la cadena especializada CNN, añadiendo que la causa del fallecimiento estaría relacionada de alguna forma con su adicción al alcohol.

Stephanie, la mujer de Cody Longo, llamó a las autoridades al llamar a su marido y no encontrar respuesta. La policía de Austin acudió al hogar de la pareja y no pudo hacer más que confirmar el fallecimiento del actor. Rota de dolor, Stephanie ha lanzado un breve comunicado: "Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Era el mejor padre. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos". Cody Longo deja huérfanos a tres hijos de 7, 5 y 1 año de edad.

Si bien Cody Longo no era un actor de primera línea, su papel más conocido fue Eddie Duran en la serie Hollywood Heights, en la que le pudimos ver durante casi 80 capítulos.