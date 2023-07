Este podría ser el motivo de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía

La pareja habría puesto punto y final a su relación tras tres años de noviazgo Lo ha adelantado la revista 'People'

Rosalía y Rauw Alejandro habrían puesto fin a su relación tras tres años juntos según la revista 'People'. Según el citado medio "las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso".

La noticia ha sorprendido a todos los seguidores de la pareja, y es que los artistas presumían de su amor día tras día, incluso anunciaron su compromiso hace cuatro meses. De momento ninguno de los dos se ha pronunciado, pero se ha especulado sobe el posible motivo de la ruptura.

'Sálvame' desapareció de televisión, pero ocho de los colaboradores del programa están grabando un docureality para Netflix que consiste en buscar trabajo en América. Su primera aparición fue hace cinco días en 'Siéntese Quien Pueda', donde trataron varios temas en directo, uno de ellos fue la relación de Rauw Alejandro y Rosalía.

Belén Esteban aseguró que tiene una bonita amistad con la artista catalana: "Nació una amistad a partir de unas declaraciones que hice en su defensa en 'Sálvame'". Kiko Matamoros intervino para atacar a la 'princesa del pueblo': ''¿Qué amistad? Eso no es una amistad. Tú lo único que haces es tapar todo lo que sale de Rosalía".

Belén Esteban y Kiko Matamoros discutiendo en Miami me da años de vida pic.twitter.com/EYvZ6ESpC8 — pabliss (@pabloseerraa) July 20, 2023

Matamoros enseguida habló sobre la relación de los artistas: "¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía y de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación? (...) Están juntos pero la familia no lo ve con buenos ojos".

Belén Esteban no tenía ni idea de la información y se dejó ver muy sorprendida. Aun así, quiso añadir que ha estado con la familia y que están felices. Kiko quiso zanjar comentando que no diría nada más, pero que no es la primera persona que lo comenta.