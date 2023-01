El motivo por el que Rey Gaspar de la Cabalgata de Madrid vuelve a arrasar en redes

Se trata de Beltrán Ibaruru, un cantante de ópera Como cada año, ha sido realmente admirado en las redes sociales

Otro año más, las Cabalgatas de Reyes de cada ciudad de España han dado que hablar por motivos muy diversos: memes, escenas graciosas y comentarios fuera de tono han sido la comidilla de los mentideros de las redes sociales.

Para quién se pregunte sobre la identidad de este representante de los Reyes Magos, se trata de Beltrán Ibaruru, actor, modelo y además un importante cantante de ópera en el Teatro Real de Madrid. Lo tiene todo para cautivar a aquellas personas que recayeron en el papel que encarnó de Rey Gaspar en la celebración de anoche de la Cabalgata de Reyes de Madrid.

De esta manera, las redes sociales han vuelto a llenarse de personas que alaban el porte del Rey Gaspar. Algo que no es de extrañar, ya que su atractivo físico es evidente. No obstante, muchas personas no se esperaban este sonado regreso a la Cabalgata de Reyes de Madrid de este año.

Yo quiero que venga el Gaspar de Madrid a dejarnos los regalos

Aunque ojo, porque este año ha encontrado un firme competidor en la figura de Baltasar, que se ha hecho un hueco para arrasar también en redes junto con el mediano de los Reyes Magos.