El motivo por el que un joven de 28 años renunció a su trabajo de 17.000 euros mensuales

Se trata de David Sarafian, quien decidió abandonar su exigente trabajo y tomárselo con más calma Así, asegura que su vida ha mejorado sustancialmente

En el día de la Salud Mental, David Sarafian ha tratado de enviar un mensaje a todos aquellos que se encuentran en un momento comprometido debido a las presiones laborales existentes hoy en día. Su historia es ciertamente conmovedora, ya que se trata de un abogado licenciado en Harvard que después de años de depresión y ansiedad abandonó el trabajo de sus sueños en el que cobraba más de 17.000 euros al mes.

La presión de ese trabajo le estaba destruyendo por dentro, causándole graves problemas mentales que derivaron en la intención de suicidarse. Todo esto aunque ganara más de 200.000 dólares al año, sin incluir los bonus por su excelente rendimiento laboral. De esta manera, tal y como cuenta en su blog, en julio de 2021 decidió reconducir su vida y hacer algo que le exigiera mucho menos mentalmente.

Así, decidió empezar a hacer streaming y a cuidar su salud mental a la vez que asesoraba a otros creadores de contenido. Así, su objetivo ha sido concienciar sobre lo importante que es la salud mental.

"La salud mental es real, aunque no lo entiendas. Si estás sufriendo, si estás luchando o si no estás seguro, busca recursos. El progreso no es recto: tuve una idea suicida fugaz después de comenzar el tratamiento. No dude del camino si el panorama general muestra progreso: confíe en el proceso. Se paciente", explicaba el abogado.