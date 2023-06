El impactante motivo por el que Enrique Iglesias no irá a la boda de su hermana Tamara Falcó

El próximo sábado 8 de julio se celebrará la boda más esperada Hasta ahora se desconocía si el artista iba a asistir al evento

Quedan dos semanas para que se celebre uno de los eventos más esperados de este año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio.

La hija de Isabel Preysler ha estado en boca de todos durante estos últimos meses tras los rumores sobre su boda. Hasta ahora, se conocen algunos detalles de la ceremonia: el precio del anillo de compromiso, los regalos de la pedida de matrimonio, el chef encargado del menú del evento, entre otros más.

El evento estará lleno de invitados, pero uno de los que se desconocía si acudiría o no, es Enrique Iglesias. Hace unos días, Ana Boyer, la hermana de Falcó, comentó que no sabía si podría ir: "No lo tengo claro, tiene compromisos laborales, pero no sé si vendrá o no".

Ahora, según ha informado Sandra Aladro en 'El programa de Ana Rosa', el artista no asistirá a la boda. El hermano de la novia tiene fobia a las reuniones sociales, y juntarse con 400 invitados podría ser perjudicial: "Enrique no ha ido a ninguna boda, nunca va a actos sociales en los que tenga que estar sentado en una mesa con quince personas durante tres horas”, explicó la periodista.

Además añadió que lo pasa muy mal: "No va a nada que no sea íntimo o familiar porque no lo soporta, le produce mucha incomodidad. Se lo ha explicado a su hermana, que lo sabe de siempre porque por eso no ha ido a otras bodas ni otras cosas. A ella no le importa, cuenta con su cariño y otras cosas", ha comentado Sandra Aladro.