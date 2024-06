Este es el verdadero motivo de la ausencia de Kate Middleton en Ascot: Se disparan los rumores

La semana pasada vimos a Kate Middleton en su primera aparición en público desde hace un tiempo en el Trooping the Colour 2024. La princesa de Gales se había mantenido reservada y apartada de la vida pública debido al cáncer que padece, pero aprovechó la ocasión para comenzar a retomar las actividades oficiales.

Y es que, aunque su tratamiento aún no ha concluído, Kate ha expresado en varias ocasiones sus deseos de reincorporarse a su agenda.

Dicho esto, su ausencia en Ascot ha generado todo tipo de preguntas acerca de lo que había sucedido con Middleton. Sin embargo, una fuente cercana a la familia real reveló a la revista 'People' que la princesa decidió quedarse en casa para centrarse en su recuperación. Según las declaraciones de esta fuente Kate Middleton estaría “recuperándose en privado”.

Además de estas declaraciones, Kate ya dejó claro durante su participación en el evento de Trooping the Color que esa aparición no significaba su regreso a los eventos por completo. “Tengo muchas ganas de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro”, declaró en un comunicado a través de redes sociales.

Middleton también mencionó en este comunicado que su estado de salud continúa fluctuando, por lo que es probable que haya eventos a los que pueda asistir y otros en los que le sea imposible. “Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos”, aclaraba Middleton, quien parece ser optimista en cuanto a su dolencia.