El motivo por el que Anitta perreó a Isabel Díaz Ayuso en Los 40 Music Awards

Anitta cuenta la razón de este momentazo en La Resistencia La brasileña no tuvo tiempo de prepararse la actuación por compromisos profesionales

La gala de Los 40 Music Awards estuvo marcada por auténticos momentazos, pero sin duda alguna, el más comentado fue el polémico perreo que Anitta realizó a Isabel Díaz Ayuso mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba sentada bajo el escenario. Una escena viral que nos enseñó a una artista brasileña sin complejos, y a una política del PP amedrentada por el sensual baile.

¿Cómo surgió este perreo improvisado? Anitta lo contó ayer en La Resistencia: "tengo una publicista buenísima en España y no tuve tiempo de preparar la actuación. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi en el momento del premio y dije: 'mira, la luz, Dios, yo y estamos bien'. Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó".

Fue entonces cuando conoció a Isabel Díaz Ayuso, a lo que David Broncano dijo: "podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro". Anitta, sorprendida, preguntó: "¿en serio? No lo sabía (...). Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, atención, en mi país está el presidente del país; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto". El problema es que ella había entendido que Ayuso "era la presidenta de una comunidad de Facebook de Madrid. No sabía que acá el estado se dice comunidad". Eso sí, asegura que le dio "buenas vibras".