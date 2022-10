La Montaña se retira: el actor de Juego de Tronos fracasa al negociar un combate de boxeo

Hace dos años, Hafþór Júlíus Björnsson se pasó al boxeo Finalmente, y tras este cambio de vida, La Montaña confirma que se retira del boxeo

La vida de Hafþór Júlíus Björnsson, más conocido como La Montaña, dio un giro de 180 grados cuando abandonó el culturismo y otras prácticas deportivas agresivas, para centrarse de lleno en el boxeo. Esto ocurrió hace ahora dos años, y por eso sorprende que finalmente haya decidido abandonar también esta forma de vida tal y cómo él mismo ha revelado a través de su cuenta de YouTube.

Durante los últimos meses, no han cesado los rumores acerca de un posible combate con Tyson Fury, y aunque admite que estas conversaciones se han mantenido, La Montaña confirma que su decisión es firme: "sí, acepto que hubo conversaciones entre Tyson Fury y yo, su equipo y el mío, pero sin concretar nada en absoluto. Ahora, he tomado una decisión muy difícil: la de dejar el boxeo, decir adiós y no volver a pelear nunca".

El islandés, conocido por ser actor en Juego de Tronos, decidió abandonar su anterior ritmo de vida, dieta y práctica deportiva para centrarse en el boxeo, una actividad mucho más saludable, aunque no por ello sencilla. Pero dos años es lo que ha tardado en abandonarla, para centrarse en nuevos retos: "en realidad, la pasión nunca existió, todo fue una rutina, ya que nunca me gustó el deporte. Es la dura verdad". Por esta falta de actitud, volverá a su anterior labor, y lo hará intentando superar uno de sus propios récords mundiales: el de lanzamiento de peso sobre una barra.