Monotonía, o cómo el nuevo tema de Shakira ha arrasado cantando al desamor

La canción de Shakira superó los 8 millones de reproducciones en menos de 12 horas A día de hoy, suma 17 millones de reproducciones en Spotify

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría". Podría ser una poesía escrita en Lengua Castella y Literatura por un alumno de tan solo 12 años, pero en realidad forma parte del estribillo de Monotonía, el nuevo éxito de Shakira, cantante colombiana que ha sabido aprovechar las expectativas para cantar al desamor, y de paso, lanzara alguna que otra indirecta a su futuro ex marido, Gerard Piqué.

Es precisamente esto lo que más llama la atención de Monotonía: la artista ha conseguido cifras elevadas para su nuevo triunfo, con más de 16 millones de reproducciones en Spotify en tan solo una semana, y más de 60 millones de visualizaciones en YouTube. Y todo ello gracias a una estrategia de marketing de la que Shakira hubiera preferido prescindir: debido a los mensajes ocultos en Te felicito claramente dirigidos a Gerard Piqué, todos queríamos saber qué tenía que decir al jugador del F.C. Barcelona en este nuevo single.

Solo ustedes, su magia ha hecho de

esto un debut espectacular! 😍😍😍😍😍 #Monotonia



You and only you--and of course ozu--have made this debut spectacular!!! 😍😍😍😍😍 @ozuna pic.twitter.com/d1CfskdDkE — Shakira (@shakira) 21 de octubre de 2022

La propia Shakira ha compartido en su Twitter algunos de los logros de Monotonía: 20 millones de visitas en 24 horas en YouTube, tendencia global número 1 en esta plataforma y número 12 en la lista global de éxitos de Spotify. En resumen, el mayor debut en español de un artista en 2022, y un ejemplo de lo bien aprovechado que ha estado el tema.