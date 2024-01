El momento que Rocío Carrasco recordó junto a María Teresa Campos en su homenaje

En la noche del viernes 5 de enero de 2024, no solo los Reyes Magos visitaron nuestras casas. También María Teresa Campos gracias al homenaje que televisó La 1 de RTVE en forma de programa especial. Sus hijas, Terelu Campos y Camen Borrego, fueron las encargadas de organizar una cita imprescindible para los seguidores de la periodista, quién murió en 2023 a la edad de 82 años. Y una de las invitadas al espectáculo fue Rocío Carrasco, una muy buena amiga de la familia.

A este tributo acudieron muchos amigos y compañeros de profesión de María Teresa Campos. Algunos de ellos han sorprendido por los momentos especiales que han compartido con los espectadores, y es aquí donde Rocío Carrasco ha adquirido todo el protagonismo, ya que ha vivido anécdotas vitales divertidísimas con la periodista cuando ambas trabajaron juntas.

"Cuando llego a ‘Día a Día’ era alguien muy conocida por mi familia pero era alguien que no dejaba de deslumbrarme y me cargaba de un sentimiento de responsabilidad increíble (...). A mí no me gustaba el cue, yo me aprendía el guion mío y el de ella", explicó Rocío Carrasco, dando a entender que memorizaba todo el guion para no equivocarse cuando María Teresa Campos hablaba.

El relato continuó: "yo llego a maquillaje y le digo ‘Teresa mira, hay una palabra del texto que no me entra, ¿a ti te importa que yo la cambie por otra que me suene igual y signifique lo mismo?’", pero María Teresa Campos respondió con ironía: "niña, ¿tú te vas a aprender esto o voy a tener que pensar que no eres lo que pienso que eres?".