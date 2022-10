La modelo de OnlyFans Astrid Wett trata de besar a KSI antes de un combate de boxeo y es terriblemente rechazada

Ocurrió en una velada retransmitida por DAZN entre diversas celebridades KSI, importante youtuber y boxeador era el principal organizador del evento

Una de las modelos de OnlyFans más importantes del momento, Astrid Wett, ha concurrido a un combate de boxeo este fin de semana. Durante el pesaje en el que iba a hacer el careo con su rival, trató de besar al popular youtuber y boxeador KSI, quien le rechazó visiblemente sorprendido y se zafó de una manera muy graciosa de la situación. KSI es el organizador del evento que ha emitido DAZN en el que se enfrentaban diversas celebridades del mundo de internet.

La actriz de cine para adultos se enfrentó a Keeley Colbran, quien no tuvo nada que hacer contra una derecha realmente potente que le permitió mantener la distancia y el control del enfrentamiento durante todo el choque. No obstante, lo que marcó el combate de manera indeleble fue el pesaje.

La reacción general fue de risas entre todos los participantes, que se lo tomaron de una forma humorística. Aún así, a KSI se le veía visiblemente nervioso e incómodo después de la situación tan extraña que le había tocado vivir.

Astrid Wett went in for a kiss to KSI during her weigh in agsinst TikToker Keeley Colbran. My man SWERVED THAT 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pTe8BHoAGe