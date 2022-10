La modelo de OnlyFans que asesinó a su pareja pidió una orden de alejamiento dos días antes

La actriz para adultos asegura estar viviendo un infierno Desde el principio ha sostenido que fue en defensa propia

La modelo de OnlyFans, Courtney Clenney saltó a las cabeceras de varios periódicos hace unos meses por asesinar a su novio en el ascensor de su bloque de viviendas. Así, la policía la encontró llena de sangre y directamente fue detenida. Sin embargo, la policía ha presentado como nueva prueba un vídeo de dos días antes del ataque en el que la mujer tuvo que llamar a la policía por sufrir miedo de su marido.

Así, la joven llamó a la policía y toda la intervención fue grabada en vídeo. La modelo le pedía a la policía que quería interponer una orden de alejamiento debido a que su expareja no quería marcharse de la vivienda de Clenney además de amenazarla y ejercer violencia sobre ella en varias ocasiones. De acuerdo con TMZ, se les puede ver en el vestíbulo de su condominio pidiéndole a la policía que le ayuden a prevenir que le haga ningún daño.

La policía le dijo a Courtney que no podían hacer nada, ni siquiera expulsarle del apartamento, a no ser que pidiera la orden de alejamiento directamente en los tribunales. En ese momento, Courtney se rompe en lágrimas insistiendo que está muy asustada y que ni siquiera se atreve a sacar a pasear a su perro. Los policías trataron de buscar a su novio pero no le vieron en el lugar de los hechos así que se marcharon.

Dos días después, su pareja apareció muerta y ella había huido a Hawái. Ahora, el juicio ha comenzado y se están empezando a aportar pruebas en defensa de Clenney.