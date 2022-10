Un mítico presentador de televisión llama a Elon Musk "pedazo de mierda"

El mítico Jimmy Kimmel acusa a Elon Musk de ser un "desinformador" Considera que ha difundido una teoría "conspiranoica"

Elon Musk tiene cada vez más enemigos, y el nuevo es bastante importante en los Estados Unidos. Jimmy Kimmel es conocido por presentar un 'late night' en el que entrevista a las personalidades más importantes del mundo de la cultura y la política de los Estados Unidos. Aquí a España no trasciende demasiado, pero siempre deja algún titular cuando alguna personalidad de renombre va a visitarle.

Es un tema que en España no ha terminado de irrumpir debido a que pertenece a la política interior norteamericana. Sin embargo, el marido de Nancy Pelosi (Portavoz del Congreso de los Estados Unidos), Paul, ha sido agredido recientemente. Usando esta situación, Elon Musk ha compartido una serie de mensajes de carácter conspiranoico en los que hablaba precisamente de una conspiración entorno a la paliza que había recibido el hombre.

"Es interesante como, a través de los años, como has florecido de ser el chico de los coches eléctricos a una pedazo de mierda totalmente formada" decía en su cuenta de Twitter el entrevistador.

it has been interesting, over the years, to watch you blossom from the electric car guy into a fully-formed piece of shit @elonmusk https://t.co/ECkgEiQ29k