La mítica actriz Denise Richards es tiroteada en un accidente de tráfico

La actriz tuvo una disputa por una plaza de aparcamiento La policía se personó en el lugar de los hechos cuando el conductor se había marchado

Denise Richards y su marido, Aaron Phypers, han sido tiroteados durante un accidente de tráfico en Los Ángeles. La pareja se encuentra bien, pero todo ocurrió cuando un conductor se enfadó con ellos por una plaza de aparcamiento. Llegado ese momento, el conductor que tenían detrás se puso delante de ellos y les disparó al coche mientras les gritaba insultos.

Ninguno recibió daños físicos, pero ambos se pusieron muy nerviosos y la actriz "lloró histéricamente" según ella misma. Algo que es lógico ya que por una pequeña disputa podían haber recibido un tiro mortal. Además, ella se dirigía al rodaje de su próxima película.

No han querido hacer más declaraciones sobre el acontecimiento, pero alguien de producción llamó a la policía para que tomara cartas en el asunto, aunque no se sabe si la policía ha tratado de buscar al asaltante o han optado por archivar el caso.

Después del rodaje, la actriz fue escoltada por un policía que no estaba de servicio para garantizar su seguridad. No había nadie en el parking y todo apunta a que el conductor colérico no va a tomar más represalias al respecto.

La aparición de armas de fuego en enfrentamientos de tráfico son muy comunes en los Estados Unidos.