El misterioso ingreso clínico de Amaia Montero

No hay versión oficial de los hechos, y la artista no se ha pronunciado desde que recibiera el alta Su hermana aseguró que Amaia no estaba pasando "por su mejor momento"

Cómo todos vosotros sabréis ya, Amaia Montero ha permanecido ingresada en una clínica privada de Navarra varias semanas tal y cómo los medios de comunicación confirmamos en su momento. Ahora, la artista sigue con su recuperación en casa, pero oficialmente no había transcendido la razón de su hospitalización hasta ahora. La revista ¡Hola! ha confirmado la razón por la que la ex vocalista de La oreja de Van Gogh ha precisado cuidados médicos.

Según el citado medio, Amaia Montero permaneció bajo observación en la clínica por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocó los preparativos del nuevo disco en el que está trabajando en estos momentos. Un álbum con el que quiere regresar por todo lo alto al mundo de la música, y que le ha costado este disgusto.

Antes de ingresar en la clínica, Amaia Montero compartió una preocupante fotografía en sus redes sociales acompañada del siguiente mensaje: "si la esperanza es lo último que muere y todavía no lo he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Una vez ya hospitalizada, su hermana Idoia confirmó que Amaia no estaba pasando por su mejor momento, pero poco a poco mejoraba y pronto saldría del centro, algo que ocurrió a finales del pasado mes de noviembre..