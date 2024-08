Miri Pérez-Cabrero, de 'Supervivientes', se derrumba en redes sociales

Miri Pérez-Cabrero, ex concursante de 'Supervivientes' y 'MasterChef', ha compartido un preocupante vídeo en Instagram. En la publicación, la televisiva se derrumba ante sus seguidores, dejando una reflexión sobre su realidad fuera de las cámaras, y que no todos los momentos son tan bonitos como los que comparte.

"No siempre se puede estar bien, pero no pasa nada... Detrás de todos estos posts que suelo subir tan contenta, a veces la realidad es esta y creo que es bueno mostrarla igual. A los que estéis así... Esto también os pasará", añadía en su comunicado.

La modelo ha querido mostrar con naturalidad su mal momento, donde aparece en distintas fotografías con lágrimas en el rostro. "No puedo más", señalaba en una de ellas. Si bien la mayor parte de los comentarios han reaccionado de forma positiva, la actriz también ha recibido críticas por publicar un vídeo de esta índole.

"¿Hay necesidad de salir así...?", comentaba una usuaria. Miri Pérez, no ha dudado en responderle: "Hay que normalizar, salir sonriendo al igual que salir llorando". En este contexto, la creadora de contenido ha querido enviar también un mensaje a todos los que critican: "O molesta una braguita de bikini, o molesta la realidad de sentirse triste a veces, o molesta cualquier cosa que me dé la gana colgar. Me importa un pepino".